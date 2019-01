Minder huizen verkocht tussen Doetinchem en Westervoort, sterkste daling van Nederland

DOETINCHEM/ WESTERVOORT/ DUIVEN - Rond Doetinchem daalde het aantal verkochte huizen het afgelopen kwartaal met een kwart vergeleken met dezelfde periode in 2017. Dat is de sterkste daling van Nederland, op de voet gevolgd door Duiven en Westervoort.

Dat blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. In en om Doetinchem werden in het laatste kwartaal van 2018 24,7 procent minder huizen verkocht dan in het laatste kwartaal van 2017. Ook in de regio Duiven-Westervoort daalde het aantal verkochte woningen snel: met 21 procent. Dat is vergelijkbaar met Zeeuws-Vlaanderen en de regio Roermond (20 procent minder woning verkocht).

Verrast

Directeur Ben Groot Roessink van Ten Hag Makelaars in Doetinchem noemde de situatie op de woningmarkt in deze regio al eerder zorgwekkend, en het is er volgens hem niet beter op geworden. ,,Ergens hadden we dit wel verwacht. Maar dat het blijkbaar zo extreem is, heeft ons wel verrast.’’

Toch staat de Achterhoek er beter voor dan Zeeuws-Vlaanderen, zegt hij. ,,Zeeland, Oost-Groningen... Absoluut niet vergelijkbaar. Dit is een economisch dynamische regio, met grote bedrijven tussen de randstad en het Roergebied in. We hebben een heel goede woon- en leefomgeving. Nee, we moeten ons niet als een krimpregio in het verdomhoekje zetten.’’

Ontzettend weinig keus

Nadat de Achterhoek als krimpregio werd bestempeld, is besloten minder te bouwen. ,,En dan krijg je nu de rekening gepresenteerd,’’ zegt Groot Roessink. ,,De koper heeft ontzettend weinig keus.’’ In Doetinchem is het nu vaak nog maar te kiezen tussen drie of vier woningen, zei hij in oktober al.

De bevolkingskrimp in de Achterhoek zette in 2008 in. In 2010 besloten daarop de gemeenten, provincie en woningbouwcorporaties het aantal nieuw te bouwen woningen tot 2020 terug te schroeven van 14.000 tot 5.900. Later werd dit verlengd tot 2025. Dit om leegstand te voorkomen. Van dit aantal zouden er nu nog 2.400 te bouwen zijn in de zeven gemeenten.

Sinds eind vorig jaar ligt er een voorstel om de beperking op de aantallen nieuw te bouwen woningen los te laten. Dit om nieuwe woonruimte te scheppen voor jongeren. Ook zouden meer mensen - met name vanuit de Randstad - zich willen vestigen in de Achterhoek. Sinds 2015 stijgt het aantal inwoners in de Achterhoek weer licht, met name door de komst van statushouders.

Gewacht en gewacht en gewacht

Dat er weinig keus is, ziet ook directeur Tom Schreurs van Thoma Enning Makelaars in Winterswijk. Waar de kansen liggen? Nieuwbouw, zegt hij. ,,Maar dan niet grootschalig, maar gedoseerd. Plannetjes van vijftien, twintig woningen, dat kan prima. In ieder geval in de Oost-Achterhoek.’’

Hij wijst naar nieuwbouwplan Silo in Winterswijk. ,,In twee maanden tijd volledig uitverkocht.’’