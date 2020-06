Het niet doorgaan van festivals als Dreamfields en Dreampop op Rhederlaag bij Giesbeek – jaarlijks goed voor tienduizenden bezoekers – en de ‘intelligente lockdown’ gaan zorgen voor minder dagrecreanten, zover is zeker. Het te verwachten verlies is voor Leisurelands op te vangen. ‘Het zal echter nog moeten blijken, wat de invloed van het Covid-19 virus zal zijn voor de exploitatie van Leisurelands in de komende jaren’, staat in het jaarverslag.

Prima cijfers

Over het afgelopen jaar kunnen prima cijfers overlegd worden. Zowel in 2019 als in 2018 is zo’n 120.000 euro onder de streep overgebleven.

Qua bezoekersaantal is in 2019 het record van 2018 niet geëvenaard, maar de Achterhoekse en Liemerse recreatiegebieden van Leisurelands trokken samen 1,2 miljoen mensen. Leisurelands is onder meer eigenaar van Rhederlaag in Giesbeek en Lathum, Stroombroek in Braamt, Hilgelo in Winterswijk, Slingeplas in Bredevoort, Hambroekplas in Borculo en Nevelhorst in Didam. In totaal trokken de twintig plassen in Gelderland vorig jaar 4,7 miljoen bezoekers. Stroombroek kende vorig jaar 397.000 bezoekers, terwijl Hilgelo ook in trek was met 364.000 dagrecreanten.