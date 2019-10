Minder restafval, meer gft en pmd-afval in Berkelland

BORCULO - Waar is 2,1 miljoen kilo Berkellands restafval gebleven? Uit de cijfers over de eerste zes maanden van 2018 en 2019 blijkt dat er meer gft- en pmd-afval is ingezameld. Maar dan nog is er 740.000 kilo restafval zoek.

De nieuwe inzamelmethode in Berkelland heeft een positief effect op de afvalscheiding, zo blijkt uit de eerste zes maanden van 2019. De hoeveelheid restafval is met 35 procent gedaald. In plaats van elke twee weken wordt de grijze container sinds 1 januari 2019 nog één keer per vier weken geleegd. Hierdoor daalde de hoeveelheid restafval in vergelijking met de eerste zes maanden van 2018 van ruim 6 miljoen kilo naar 3,9 miljoen kilo.

Waar is die 2,1 miljoen kilo restafval gebleven? „Want dat is geen kattenpis. Wordt het in de natuur gedumpt? Verdwijnt het elders?”, vroeg D66-raadslid Erik Slotboom aan afvalwethouder Anjo Bosman, die het antwoord schuldig moest blijven. „Ik wil die analyse netjes op papier, zetten zodat meneer Slotboom en de rest van de raadscommissie het allemaal de volgende keer onder de neus heeft en u de analyse krijgt waar u om gevraagd heeft”, beloofde Bosman twee weken geleden.

Maar de analyse bleef uit. In plaats daarvan kwam een dinsdag vlak voor de gemeenteraadsvergadering een brief met ‘mogelijke oorzaken’. „Dit is geen analyse, maar een opsomming van gedachten zonder enige feitelijke onderbouwing”, reageert D66-raadslid Erik Slotboom teleurgesteld. „Waarop zijn de aannames gebaseerd? Op welke getallen? Dit is op maandagochtend in elkaar gedraaid met de gedachte: oh, ja! De raad moet morgen ook nog een papiertje hebben. Dit is drijfzand en kan zo bij het oud papier.”

Cijfers

Wat leren de cijfers? Berkellanders boden 1,1 miljoen kilo (42 procent) meer gft afval aan. De hoeveelheid steeg van 2,6 miljoen kilo (eerste zes maanden van 2018) naar 3,7 miljoen kilo (2019). Dit komt ook omdat inwoners van het buitengebied sinds 1 januari over een groene container beschikken. In 2018 moesten ze dit zelf nog composteren of werd het in de grijze kliko gegooid.

Ook boden Berkellanders in het eerste halfjaar van 2019 30 procent meer pmd-afval (plastic verpakkingen, metalen en drankkartons) aan. De hoeveelheid steeg van 477 ton naar 621 ton. Een toename van 144.000 kilo. De invloed van de pmd-container is nog niet duidelijk, die is pas op 1 juli ingevoerd. Verder is er zo’n 14.000 kilo meer glas, 50.000 kilo meer oud papier en 54.000 kilo meer grof huishoudelijk afval aangeboden.