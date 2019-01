Minder slachtoffers van geweld in de Achterhoek

Volgens politiechef Patrick de Koeijer is dit met name te danken aan de inzet van de zogeheten Openbare Orde Teams (OOT) in bijvoorbeeld de Grustraat in Doetinchem en bij discotheken en cafés in andere kernen. ,,Er is goed contact met portiers en beveiligers, waardoor we er snel bij zijn als het mis gaat’’, zegt de chef van Achterhoek-West, het politieteam voor Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek.