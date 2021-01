Minder stank rondom varkenshouderij Walemaatweg? ‘Laat gemeente Berkelland meebetalen’

Omwonenden hebben last van stank sinds de varkenshouderij in het buitengebied tussen Geesteren en Noordijk in 2010 mocht uitbreiden met een grote stal. Die uitbreiding was volgens de buurt in strijd met alle afspraken, die eerder waren gemaakt toen het bedrijf in 2002 van Haarlo naar de Walemaatweg verhuisde. Daar gingen omwonenden toen onder voorwaarden mee akkoord: Ter Haar-Koier mocht maximaal 2800 vleesvarkens en 430 zeugen houden en de overlast voor de omgeving moest beperkt blijven.