Minder treinen door de Achterhoek: Arriva heeft tekort aan machinisten

UpdateDOETINCHEM/ ZEVENAAR - De komende week rijden er minder treinen in de Achterhoek en de Liemers. Door een tekort aan beschikbare machinisten wordt de dienstregeling aangepast .

Elke dag van de komende week rijden er minder treinen op de trajecten Winterswijk - Zutphen en Winterswijk - Arnhem. Arriva hoopt dat de problemen een week later – maandag 20 juni – weer voorbij zijn.



Dagelijks vallen er enkele ritten uit. Welke dat zijn wordt van tevoren al bekend gemaakt via de vaste dienstregeling. Bij het plannen van de ritten wordt rekening gehouden met de spitstijden in de ochtend en namiddag. Geprobeerd wordt dan zoveel mogelijk de gebruikelijke treinen te laten rijden.

De vervoerder garandeert naar eigen zeggen dat in ieder geval altijd een keer per uur een trein rijdt op de genoemde trajecten.

De ‘nieuwe’ dienstregeling gaat maandag 13 juni in. De hoop is dat de treinen een week later weer kunnen rijden.

‘We zagen dit niet aankomen’

Woordvoerder Liesbeth Oelen van Arriva baalt van de situatie. ,,We zagen dit niet aankomen. We hebben nieuwe machinisten in dienst genomen, die hun examens achter de rug hebben. Zij wachten nu op de vergunning om zelfstandig te mogen rijden. Normaal duurt dat een week, nu mogelijk vier weken. Daar valt niet op te plannen.”

Daarnaast zijn er machinisten uitgevallen door ziekte en vakanties. Oelen vindt de situatie vervelend, maar vindt niet dat er sprake is van ‘klungeligheid’ bij Arriva. ,,Nee, het heeft echt te maken met die langere wachttijd. Normaal had dit zeker niet tot problemen geleid. Nu wel. We hopen binnen dat de problemen met een week of hooguit twee weken zijn opgelost.”

‘Geen structureel probleem’

Het is niet voor het eerst dit jaar dat er op trajecten in Nederland minder treinen rijden vanwege personele problemen. ,,Dit keer zijn wij aan de beurt", erkent Oelen. ,,Maar het is voor ons geen structureel probleem.”

Behalve op de trajecten Winterswijk - Arnhem en Winterswijk - Zutphen wordt ook de lijn tussen Zutphen en Apeldoorn getroffen door het gebrek aan machinisten.