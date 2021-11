Minder uitkeringen en meer vacatures in de Achterhoek: wil je aan de slag? Kijk dan tussen de technische vacatures!

Technische beroepen

De vraag naar personeel is het grootst in de technische beroepen. Bijna de helft van het totaal aantal vacatures bestaat uit vraag naar technisch personeel (1936). Andere beroepsgroepen waar veel vraag naar is, zijn transport & logistiek (697 vacatures), bedrijfseconomische en administratieve beroepen (456) en dienstverlenende beroepen (229). Het aantal vacatures binnen de zorg valt nog mee met 134. Dat zijn er 40 minder dan een jaar geleden.

De verwachting is dat het aantal vacatures de komende jaren blijft stijgen, mits de coronaklappen meevallen. Er leven vooral zorgen over het aantal ouderen dat de komende jaren met pensioen gaat in de Achterhoek. Van alle werknemers die wonen in de Achterhoek is bijna 12 procent 60 jaar of ouder.