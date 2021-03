Minder windmolens in regio nodig dan gedacht

Bezorgde vrouw vergist zich, politie beukt verkeerde voordeur in

12 maart Een vrouw in Winterswijk die terugkwam van het boodschappen doen, kwam haar eigen woning niet meer in. Ze maakte zich ernstig zorgen om haar medebewoner, dus schakelde ze de politie in. Die beukte de deur in, maar wat bleek? Het was haar woning helemaal niet!