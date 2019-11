Minder WW-uitkeringen in Achterhoek, personeelstekorten houden aan

EIBERGEN/WINTERSWIJK - In de afgelopen maand oktober is het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek licht gedaald, terwijl het aantal landelijk vrijwel gelijk bleef. Dat heeft uitkeringsinstantie UWV donderdag bekendgemaakt.

De personeelstekorten houden voorlopig aan, maar daarmee komt nog niet iedereen vanzelf aan het werk, aldus het UWV. Meer vacatures vervullen en meer mensen duurzaam aan het werk helpen, vraagt inzet van werkgevers en werkzoekenden.

Eind oktober verstrekte UWV in de Achterhoek 3.241 WW-uitkeringen. Dit zijn er 36 minder dan een maand eerder en dat betekent een lichte daling van 1,1%. Landelijk maakte het aantal WW-uitkeringen vrijwel pas op de plaats (+0,1%). Vergeleken met een jaar geleden zijn er nu bijna 800 WW-uitkeringen minder in de Achterhoek. Dat komt neer op een daling van 19,7%. Deze afname is sterker dan de landelijke daling over de afgelopen twaalf maanden (-13,2%).

Personeelstekorten

In de jaarlijkse arbeidsmarktanalyse Regio in Beeld verwacht UWV voor de Achterhoek in 2020 een bescheiden groei van 700 werknemersbanen. Die banengroei zorgt voor meer vacatures. Maar de meeste vacatures ontstaan door verloop van personeel, bijvoorbeeld doordat mensen van baan veranderen of met pensioen gaan.

Tegelijkertijd zijn er in de Achterhoek nog 16.000 mensen die (meer) willen werken. Soms sluiten de functie-eisen van werkgevers en de kwalificaties van werkzoekenden niet goed op elkaar aan. Dat vraagt om extra inspanningen van beide kanten. Ook veel werkenden hebben te maken met veranderende eisen in hun werk. Om duurzaam inzetbaar te blijven is het belangrijk dat werkenden en werkzoekenden hun vaardigheden en kennis op peil houden en zich blijven ontwikkelen.