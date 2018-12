EIBERGEN/WINTERSWIJK - Eind november lag het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek 2,6% lager dan een maand daarvoor en 25% lager dan een jaar geleden. In de detailhandel daalde het aantal WW-uitkeringen over een jaar gezien nog sterker, met (ruim) een derde. In de Achterhoek werkt 12 procent van alle werknemers in de detailhandel.

Eind november waren er in de Achterhoek nog 3.930 WW-uitkeringen. Dat zijn er 107 (2,6%) minder dan vorige maand. Daarmee daalde het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek sterker dan landelijk (-0,9%). Vergeleken met een jaar geleden telt de Achterhoek 1.306 WW-uitkeringen minder. Dat is een daling van 24,9%.

De omvang van de WW daalde over het afgelopen jaar in alle sectoren. In de Achterhoek is het aantal WW-uitkeringen van mensen die in het grootwinkelbedrijf hebben gewerkt 33,5% lager dan een jaar geleden. Van de overige detailhandel is de WW zelfs 36,7% lager dan een jaar geleden. Daarmee daalde de WW in de detailhandel aanmerkelijk sterker dan het regionale gemiddelde van alle sectoren.

Werkgelegenheid