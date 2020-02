Minderjarig en dronken bij carnaval Doetinchem? ‘Dan bellen we de ouders’

,,We gaan jongeren onder de 18 jaar streng controleren", zegt Patrick Berendsen, organisator namens stichting Leutekom van het carnaval in Doetinchem.



,,Natuurlijk, jongeren onder de 18 jaar mogen helemaal geen alcohol drinken maar tijdens het carnaval - bijvoorbeeld bij de optocht - is dat niet te controleren. Het wordt geen razzia. Maar laveloze jongeren vind ik zelf een vreselijk gezicht. Dan worden de ouders gebeld.’’

Quote Als verantwoor­de­lij­ke organisa­tie kunnen we het er niet bij laten ze alleen van het terrein te sturen Patrick Berendsen, stichting Leutekom

Tijdens carnaval - vrijdag 21 tot en met dinsdag 25 februari - is het centrum van Doetinchem een evenemententerrein. Dronken jongeren en volwassenen kunnen van het terrein worden gezet door de organisatie.



,,Maar als verantwoordelijke organisatie kunnen we het er bij jongeren niet bij laten ze alleen van het terrein te zetten", zegt Berendsen. ,,Dan bellen we dus de ouders om ze op te halen.” De organisatie van het carnaval werkt hierin samen met de gemeente, jeugdzorg, politie, Buha en de brandweer.

‘Flinke innemers bij optocht’