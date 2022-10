Mini- en majorettes van Excelsior Winterswijk plaatsen zich voor voorrondes NK

Meer dan 500 oud-leerlingen van Marianum proosten alsnog op hun diploma

GROENLO - Al lang van scholengemeenschap Marianum af zijn, maar toch nog een examenfeest hebben. Het gebeurde vrijdag zeker vijfhonderd oud-leerlingen van de middelbare school. ‘Marianum Exam Party - the catch up edition’ was speciaal voor leerlingen uit het examenjaar 2020 en 2021.

1 oktober