Minibieb niet meer weg te denken: tocht langs 26 Achterhoekse boekenkramen

In Winterswijk en omgeving presenteren zich zaterdag op de Dag van de Minibieb zeker 26 van die particuliere minibiebs.



Er is een lijst gemaakt waarmee een rondrit langs de minibiebs kan worden gemaakt. Ze staan in onder meer in Winterswijk, Bredevoort, Aalten, Groenlo, Vragender, Lichtenvoorde en Lievelde. De lijst is te vinden op de Facebookpagina Minibieb Wenters.



De minibieb is ontstaan als een manier om de samenleving leuker te maken, meldt de landelijke website miniboek.nl. Het is een plek waar iedereen boeken kan lenen, ruilen of achterlaten. Dat kan een plankje in de tuin zijn maar ook een ruimte met volle boekenkasten in het dorpshuis.