Minister in gesprek over aanpak probleemweg A12

Moet Berkelland aan eigen windmolens beginnen voor opwek duurzame energie?

17:06 BORCULO - Om energieneutraliteit te bereiken in 2030 moet Berkelland meer werk maken van het zelf opwekken van energie. De raadscommissie ruimte discussieert daar volgende week over. Hoe ver moet de gemeente gaan in het plaatsen van kleine en grote windmolens en het plaatsen van rekken zonnepanelen op eigen grond?