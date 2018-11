Minister loopt even binnen bij beheerderswissel Kulturhus Beltrum

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wandelde in het kader van een werkbezoek naar de starterswoningen aan De Grutto, maar liep eerst in de collectieve Beltrumse ‘huiskamer’ binnen. Verschillende Achterhoekse bestuurders die de minister rondleidden, refereerden aan 'naoberschap’ en vrijwilligerswerk als drijvende kracht in de dorpsgemeenschap.