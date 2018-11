Minister Ollongren in Beltrum: ‘Zie Achterhoek als ruimteregio’

Van krapte in het drukke westen van het land naar volop ruimte in het oosten. Dat het rijk de Achterhoek via de Regiodeal net 20 miljoen euro heeft toegezegd, biedt meer kansen. In hoeverre de Achterhoek officieel als krimpregio te boek moet blijven staan, is de vraag. Wat provinciebestuurder Bea Schouten betreft, kan beter op juist de mogelijkheden van de ‘ruimteregio’ worden ingezet.