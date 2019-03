Minister Slob streng voor scholen in krimpgebieden zoals Achterhoek

Minister Arie Slob gaat daar op toezien. Wat nog acceptabel is, verschilt volgens hem per onderwijsvorm en per gebied. Regio’s mogen dat daarom zelf bepalen. Slob geeft aan ook te laten onderzoeken of er een regeling moet komen om het onderwijsaanbod in bepaalde regio’s zeker te stellen. Hij is bereid om eventueel van ‘knellende regels’ af te wijken en om, in een beperkt aantal situaties, extra geld te geven.