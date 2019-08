Minister Van Nieuwenhuizen schrikt van gevolgen droogte in Twente en Achterhoek

Nergens in Nederland is het zo droog als in de Achterhoek en Twente. De tegenstelling tussen het westen en oosten van Nederland is veel groter dan vorig jaar, toen het hele land zuchtte onder hitte en droogte. „Wat me hier in de Achterhoek vooral heeft getroffen is dat je dezelfde beelden ziet als vorig jaar. Mais dat maar een meter hoog is, drooggevallen beken, dorre weilanden en honderd jaar oude bomen die het moeilijk hebben. Het is echt een heel naar gezicht”, aldus minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.