Minitriatlon Kika Extreme in Neede: Niet de tijd, maar de lol doet ertoe

Het zijn de woorden van Patrick Heitkamp uit Bocholt. De 41-jarige Duitser is zojuist de finish gepasseerd voor de deur van zwembad ’t Spilbroek. Z’n eindtijd vindt Heitkamp niet eens belangrijk. „Die was naar tevredenheid. Het ging er vooral om dat we weer een triatlon konden doen. Voor mij was dit de eerste en dat geldt voor heel veel atleten. Maandenlang waren er door de corona geen wedstrijden. Dat was lastig.”