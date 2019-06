‘Minstens twintig reeën aangereden sinds nieuwe N18’

EIBERGEN - Minstens twintig reeën zijn er aangereden sinds de opening van de nieuwe N18, waaronder een aantal drachtige geiten, meldt D66-raadslid Jolanda Kuipers bij het college van Berkelland. En dan vooral ter hoogte van Eibergen waar geen afrastering is. De partij wil weten of de gemeente hier iets tegen gaat doen.

Het was vanwege de 'wilde kleurige bloemenpracht langs de N18' dat raadslid Jolanda Kuipers onlangs in gesprek raakte met een jager die het gebied goed kent. Kuipers was enthousiast over de kleurige bermen, maar kreeg van de jager te horen dat er een groot nadeel aan kleeft: de kruidachtige flora trekt wild aan, dat vervolgens de weg over vliegt en aangereden wordt. Aanleiding voor Kuipers om schriftelijke vragen te stellen aan het college van B en W.

'Door mijn gesprekspartner werd ik geconfronteerd met de keerzijde van deze vorm van bermbeleid aan de N18: een 'onzichtbaar' gevaar voor mens en dier. Er hebben namelijk al diverse aanrijdingen plaatsgevonden', schrijft ze. 'Sinds de opening van de N18 op het traject tussen de Ballastput en de Laarberg zijn al zeker twintig reeën aangereden, waaronder drachtige geiten. Dit betekent ook dat minimaal twintig bestuurders mogelijk persoonlijk letsel en materiële schade in de afgelopen periode hebben opgelopen.’

Ze vreest voor meer aanrijdingen in de nabije toekomst. "Want onder meer reeën en hazen komen eropaf en naderen tot zeer dichtbij de beide rijbanen, waar de maximumsnelheid van het verkeer 100 kilometer per uur is.”

Afrastering

Kuipers wil graag meer over het onderwerp weten van het college en informeert naar maatregelen. 'Hoe en met welke frequentie wordt de gemeente Berkelland op de hoogte gehouden over de aanrijdingen met wild op de N18 op Berkellands gebied?', vraagt ze zich af. 'Wat is uw visie op de aantallen aanrijdingen op dit traject? En wat vindt u van de grotere kans op aanrijdingen als gevolg van het zaaibeleid van Rijkswaterstaat? Waarom is er op het tracé Ballastput - Laarberg geen afrastering geplaatst?’