Minuut stilte en rouwbanden voor overleden speler ZZC’20

Tegen de trend in groeit winkelbe­stand Winters­wijk; en daar blijft het niet bij

7:19 WINTERSWIJK - Het is opmerkelijk nieuws, middenin de coronatijd, waarin vooral modewinkels en horeca het zwaar hebben. C&A blijft en modeketens The Sting en Wam Denim openen nieuwe zaken in hartje Winterswijk. Tegen de trend in floreert het winkelbestand en er zijn plannen om bezoekers nog langer in het dorp te houden.