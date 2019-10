Minuut stilte voor omgebrachte Ab en Geke in gemeentehuis

Er werd een minuut stilte in acht genomen om Ab en Geke te herdenken. Dat gebeurde voorafgaand aan de raadsvergadering.



,,Het overlijden van deze gerespecteerde Hengeloërs is een grote klap voor heel Bronckhorst en Hengelo in het bijzonder”, zei burgemeester Marianne Besselink.



Zij wees daarna op het condoleanceregister voor Ab en Geke dat in het gemeentehuis ligt en waarin inmiddels al honderden persoonlijke boodschappen staan geschreven voor de nabestaanden. Het condoleanceregister is nog tot vrijdagmiddag 12.30 uur te tekenen, aldus de burgemeester, waarna het wordt gesloten en op een later moment overhandigd aan de nabestaanden van Ab en Geke.



De jongste zoon van het echtpaar is aangehouden als verdachte. Hij is aangehouden en ligt met onbekende verwondingen in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen.



Lees alles over het drama in Hengelo in ons dossier.