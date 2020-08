Miriam gelooft in het succes van de stroopwafel in Neede

‘Het Zoete Leven, Stroopwafels & zo’ is het zaakje aan de Ruwenhofstraat in Neede gedoopt. Hoewel de opening nog een paar weken op zich laat wachten, prijken de letters inmiddels al in vrolijk geel aan de gevel van het pand. „Het is ook de bedoeling dat het vrolijkheid en positiviteit uitstraalt”, zegt Miriam. „Dat kan Neede wel gebruiken in deze tijd van leegstand. Daarom hebben we ook voor deze naam gekozen, het staat voor alles dat het leven leuk en lekker maakt. Want iedereen houdt van stroopwafels, toch?”