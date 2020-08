Miriam uit Neede leeft verder zonder haar engel: ‘Als jouw kind sterft, dan sterft ook een deel van jouw hart’

video 16-jarige jongen opgepakt voor serie branden Zutphen, politie verwacht meer arresta­ties

15:31 Een 16-jarige jongen uit Eefde is vandaag opgepakt door de politie omdat hij betrokken zou zijn bij een reeks brandstichtingen zondagmorgen in de wijk Leesten in Zutphen. De politie verwacht nog meer aanhoudingen.