Misdrijven in Borken dalen nog steeds

Drugszaken en seksuele delicten

Minder prettig is wel het toenemend aantal drugszaken. ,,Hoe meer we controleren, hoe meer zaken we registreren.” Vooral de drugshandel per post baart zorgen. Die is nauwelijks zichtbaar, het briefgeheim beschermt de postzending. Net als in Nederland gaat het vooral om de miljoenenhandel in pillen als xtc.



Ook het aantal geregistreerde seksuele delicten is met ruim 30 procent fors toegenomen. Volgens de politiechef komt dat ook omdat er sinds vorig jaar meer zaken als seksueel delict strafbaar zijn, zoals beledigingen met een seksuele ondertoon, of aanraken. ,,En er wordt ook sneller aangifte gedaan.” Daarnaast komen er simpelweg nieuwe gevallen bij, zoals het plaatsen van naaktfoto’s op internet en sociale media. Positief is dat het oplossingspercentage in tien jaar is gestegen van 80 naar 90 procent.