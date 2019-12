Mishandelingen in centrum Lichtenvoorde: politie vraagt getuigen zich te melden

De eerste mishandeling was in de nacht van zaterdag 30 november op zondag 1 december, bij snackbar Broodje Bram. Veel mensen waren toen volgens de politie aanwezig, omdat het een drukke uitgaansavond was.

Ook in de nacht van zondag 8 op maandag 9 december ging het mis, toen bij café van Ooijen. Die mishandeling was tussen middernacht en half één. Of er mensen gewond zijn geraakt bij de mishandelingen, wat er precies gebeurd is en om hoeveel daders het gaat, is niet bekend gemaakt.