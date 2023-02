Misschien het gevolg van een dieet met niet dikmakende sperziebonen

Voetbal­dier Fred Baars ontvangt Berghse Kei: ‘Niemand weet zoveel van voetbal als Fred’

Fred Baars uit Braamt heeft vrijdagavond met zijn stichting Home of Football de Berghse Kei gewonnen. Dit is de hoogste onderscheiding van carnavalsvereniging d’Olde Waskupen in 's-Heerenberg.