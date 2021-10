Misser in Aalten: Burgerservicenummers van alle kinderen uit gemeente liggen op straat

In het schrijven legt de gemeente uit wat er mis is gegaan op 10 september.



‘Een door ons ingehuurde kracht wilde gegevens uit een registratiesysteem gebruiken voor de verplichte rapportage leerplicht naar de regio en het rijk. Aan het eind van dag was dit nog niet klaar. De medewerker heeft vervolgens alle gegevens naar een privé e-mailadres gestuurd. Dit mag niet en is niet volgens de gestelde richtlijnen’, staat in de brief te lezen.



Aalten telt ruim 27.000 inwoners.

Verkeerd e-mailadres

Jaarlijks 25.000 meldingen datalek De Autoriteit Persoonsgegevens krijgt jaarlijks zo’n 25.000 datalek-meldingen binnen. ,,Dat varieert van een lek waarbij de gegevens van heel veel mensen op straat zijn komen te liggen, tot een verkeerd geadresseerde brief met daarin gevoelige informatie”, laat een woordvoerder van de autoriteit weten.



De autoriteit doet jaarlijks verslag van de cijfers van het aantal lekken en de sectoren van waaruit de deze zijn gemeld. De verslagen zijn te vinden op autoriteitpersoonsgegevens.nl Daar houdt het echter niet bij op. De ingehuurde medewerker heeft het persoonlijke e-mailadres namelijk verkeerd geschreven, waardoor alle gegevens naar een vreemde zijn gestuurd. Daarbij gaat het om een lijst met de namen, adresgegevens en BSN-nummers van alle kinderen en jongeren in de gemeente Aalten.



In een tweede bijlage wordt tevens melding gemaakt van de school van enkele kinderen en verzuimmeldingen.



Nadat de fout bekend was, heeft de gemeente direct melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. ‘We doen er alles aan om mogelijke nadelige gevolgen te beperken en te voorkomen. Nu en in de toekomst’, aldus de gemeente.

Risico is klein, maar let wel op

Hoe groot het risico op bijvoorbeeld identiteitsfraude is, is lastig te zeggen. Volgens de gemeente is de kans klein. Enerzijds omdat de gemeente niet weet of het verkeerde e-mailadres in gebruik is. Pogingen om in contact te komen met de persoon achter het adres hebben tot op heden op niets uitgedraaid.



Verder laat de gemeente weten dat er voor misbruik van de gegevens meer nodig is dan alleen een BSN. Het helemaal uitsluiten is echter niet mogelijk. Daarom wordt alle mensen gevraagd de komende tijd extra alert te zijn.

‘Wij kunnen nu niet meer doen’

‘Op dit moment kunnen wij helaas niet meer doen. We kunnen het niet terugdraaien en dat is erg vervelend. We houden het goed in de gaten en blijven proberen in contact te komen met de eventuele ontvanger van de verkeerd verzonden e-mailberichten. Als we duidelijkheid hebben over wat er met de bijlagen is gebeurd, handelen wij daar meteen naar en berichten u zo nodig opnieuw’, schrijft de gemeente.



