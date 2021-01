Misterweg krijgt meeste stemmen als locatie voor toekomstig bedrijventerrein Winterswijk

Woningbouw op Tuunterveld

,,Dat snap ik", zegt fractievoorzitter Gert Jan te Gronde van de VVD. ,,Maar wat ons betreft is dit toch echt de meeste geschikte locatie. Dan kan Tuunterveld, wat ook in beeld was als bedrijventerrein, wat ons betreft bestemd worden voor woningbouw.” De derde locatie die nog in beeld is voor een bedrijventerrein, Elinksveld , gaat het niet halen. Het ligt te dicht bij natuurgebied Buskerbos.

Oppositie wil meer gegevens

De oppositie in de gemeenteraad (CDA, D66 en VoorWinterswijk) is nog niet zover dat de Misterweg de meest ideale plek is. Tom van Beek van VoorWinterswijk wil eerst een collegevoorstel zien. Wim Wassink (CDA) vraagt zich af of er wel zo'n grote locatie bedrijventerrein nodig is in Winterswijk. ,,De analyse hoeveel hectare er nog nodig is, is nog niet gemaakt. Die willen we eerst zien.”



Ook Loes ten Dolle (D66) mist die gegevens. ,,Kijk nu eerst eens wat er allemaal leeg staat. Op het huidige bedrijventerrein Vèèneslat-Zuid alleen al staat 10,5 hectare leeg, volgens de gegevens op Funda. Wat mij betreft gaan we eerst oud bedrijventerrein revitaliseren, voordat we natuurgebied gaan opofferen.”