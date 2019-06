Moddermonsters maken, moddertaartjes bakken en lekker vies worden: het hoort bij modderdag. In dertien landen werd iets gedaan aan ‘International Mud Day’. Spelen in de modder is niet alleen super leuk, uit onderzoeken blijkt dat het ook heel gezond is. Het draagt bij aan de ontwikkeling van een goede weerstand. Ook verkleint buiten spelen de kans op overgewicht, depressiviteit en angststoornissen. Daarnaast ontwikkelen kinderen zo hun ruimtelijk inzicht en creatief vermogen. 53% van de kinderen in Nederland speelt vaker binnen dan buiten en 3 op de 10 kinderen speelt nooit of slechts één keer per week buiten.