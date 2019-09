Modeketen Scamm in pand Coolcat Winterswijk

De winkel werd tot enkele weken geleden nog gebruikt voor de verkoop van de restanten uit het failliete Coolcat. Scamm is een kledingzaak met dames- en herenmode en heeft ruim dertig vestigingen in Nederland. Scamm is ook online actief en was daar vooral bekend onder de naam Moda Paris.



In Doetinchem zit in de Waterstraat een filiaal van Moda Paris.