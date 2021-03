Modelbouwvereniging stopt: ‘Het nabouwen van een station van nu is geen uitdaging, dat is een strook beton in een weiland’

Kap waterschap tussen Berkel en Elbrink in Borculo stilgelegd

7:06 BORCULO - De houtkap in de houtsingel tussen de Berkel en de achtertuinen van woningen aan de Markerichter in de wijk Het Elbrink is stilgelegd na onduidelijkheid over de status van het werk. Bij de gemeente Berkelland lijkt geen kapvergunning aangevraagd.