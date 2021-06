Moderne kaasmakerij in Halle gaat bergkaas produceren: ‘We hebben ‘m nu te pakken’

Hij studeert veeteelt in Wageningen, maar komt er gaandeweg achter dat hij toch boer wil worden. In 1996 begint Gerjo Koskamp (50) een maatschap met zijn vader, op boerderij Ruimzicht aan de Bielemansdijk in Halle, waar hij is geboren. ,,Boeren op de manier waarop opa het deed, maar dan in een modern jasje’’, is zijn bedrijfsvisie.