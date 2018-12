Moderne sleutelkrakers roven Achterhoekse auto's leeg

In 2040 geen Winterswij­ker meer in armoede, dus daar moet over gepraat worden

6:59 WINTERSWIJK - De gemeente Winterswijk wil van de inwoners zelf horen hoe ze tegen armoede aan kijken. De komende maanden worden er daarom vijf gespreksavonden over armoede georganiseerd, drie in het dorp en twee in de buurtschappen.