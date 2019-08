Modewinkel van Karin Reuselink verhuisd van Meddosestraat naar Misterstraat

WINTERSWIJK - Onderneemster Karin Reuselink (57) is verhuisd naar de veel drukkere Misterstraat in Winterswijk. Daarmee is er weer een winkel weg uit de Meddosestraat.

De eigenaresse van modezaak Smile4lifestyle hoopt in de Misterstraat door veel meer aanloop een betere handel te krijgen dan in de Meddosestraat. ,,Ik had daar een prachtig pand, maar er is geen doorloop in die straat, wat heel erg jammer was. En ook niet terecht, want er zitten hele leuke winkels. Alleen heel erg verspreid.”

Daarom koos ze voor de overstap naar de veel drukkere Misterstraat. Ook al loopt haar huurcontract in de Meddosestraat nog een half jaar door. Ze twijfelde geen moment toen per 1 augustus het pand van de voormalige sieradenzaak A-Part vrij kwam. ,,Je merkt het meteen hier", zegt ze op de eerste dag dat ze open is. ,,Veel meer aanloop. Ik ben blij dat ik die stap gezet heb.”

Direct contact met de klant

Reuselink zit nog niet zo lang in de mode. In 2016 begon ze een webshop voor damesmode. ,,Maar ik vind het toch leuker direct contact met de klant te hebben, dan via internet. In februari kon ik het pand aan de Meddosestraat huren. Prachtig pand, hoor, maar helaas weinig klandizie.” Bovendien was de winkel voor haar erg onoverzichtelijk met diverse kamers. Nu heeft ze een langgerekt pand dat in een oogopslag is te overzien.

Nee, ze heeft niet overwogen het over twee weken vrijkomende pand van CoolCat in de Misterstraat te gaan huren. ,,Veel te groot voor mij.” Wat er in het pand van CoolCat komt is nog niet bekend. Tot nu toe worden er de resten uit het faillissement verkocht. Het pand van het failliete Intertoys is inmiddels verhuurd aan een Duitse modeketen.