Moeder en dochter dreigen dakloos te raken nu ze uit flat moeten: ‘We hebben ons aangemeld voor de crisisopvang’

Voor Hülya Akkurt zou de wereld open moeten liggen. In juli van dit jaar is de Doetinchemse afgestudeerd aan de school voor Journalistiek in Utrecht. Dit voorjaar werkte ze nog mee aan een stageproject bij De Gelderlander. Een van de kwesties die ze beschreef was dat de Achterhoek er alles aan gelegen is talentvolle jongeren voor de eigen regio te behouden en kansen te bieden.



,,En zie mij nu”, zegt Akkurt. ,,Ik heb trauma’s omdat ik in mijn jeugd maar ook later met veel geweld te maken heb gehad. Behalve met een depressie kamp ik met angststoornissen en paniekaanvallen. Ik volg traumatherapie in het Slingeland Ziekenhuis, maar al mijn behandelingen zijn stopgezet. Ik heb namelijk een stabiele huissituatie nodig. In de wetenschap dat ik 5 januari met mijn moeder op straat sta, heb ik die niet.”