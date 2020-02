Moeder en dochter werken samen in keramiekatelier in Berkelland

Het was geen kwestie van moeder deed het al, dus dochter trad in haar voetsporen, integendeel. Na haar pensionering gingen moeder Jenny (71) en dochter Mirella Smit (46) tegelijkertijd het creatieve pad op. Om uit te zoeken wat hen het beste zou liggen, begonnen ze met klei. Ze waren meteen verkocht. „Zo vergaat het heel veel mensen die voor het eerst klei in handen krijgen”, vertelt Mirella in het atelier bij haar woning in Geesteren. Minimaal twee dagen per week is ze er met haar moeder te vinden. „Het is echt een aanrader om dit als moeder en dochter samen te doen.”