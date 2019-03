Moeder- en kindhuis in oude gemeentehuis Ambt-Doetinchem

Vaagheid troef over scenario's Gorsselse voorzienin­gen

6:01 De verschillende scenario's voor een mogelijke samenvoeging van accommodaties in Gorssel bleken gisteravond voor de meeste aanwezigen tijdens een informatieavond nog veel te vaag. Een grote meerderheid had daarom ook geen zin om zich in een peiling nu al uit te spreken over een voorkeur voor een van de vijf varianten. De werkgroep die de plannen voorbereidt zal over enkele maanden meer duidelijkheid moeten verschaffen.