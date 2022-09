Moeder omgebrachte baby Sem zou zwangerschap en bevalling niet herinneren, onderzoek richt zich op vader

Verdachte vrouw in zaak Sem geeft les op basis­school in Doetinchem, bestuur kan niet reageren

DOETINCHEM - De vrouw (39) die mogelijk de moeder is van Sem Vijverberg en vorige week als verdachte werd opgepakt, geeft les op een basisschool in Doetinchem. Het lijkje van de pasgeboren Sem werd 29 januari 2006 bij een plas in de stad gevonden. Zestien jaar lang was onduidelijk wat er met de baby was gebeurd.

14 september