Moederegel komt niet opdagen, nest met vijf egeltjes gered

Deze week merkte de bewoonster op dat de moederegel niet meer bij het nest kwam. Ze belde de dierenambulance die de hongerige egeltjes direct in een couveuse naar egelopvang Karuna in Haarlo bracht.



Op de Facebooksite van de dierenambulance is te zien hoe een van de egeltjes daar voeding krijgt. Vijf van de zes egeltjes hebben het overleefd en zouden inmiddels het dubbele wegen van toen ze de opvang werden binnengebracht.



Op Facebook spreekt de dierenambulance het vermoeden uit dat de moederegel is verongelukt. Het is niet zo dat de moederegel is gestoord door de bewoonster. ,,Er was absolute rust rond het nest", zegt een medewerker van de dierenambulance. ,,Die is niet verstoord door het plaatsen van kattenbrokjes. De egelbescherming roept zelfs op de egels op deze manier te helpen.”