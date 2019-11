Moedige mevrouw biedt een ontluisterend beeld van seksclub Escape

Festival Have A Nice Day volgend jaar weer op Het Galgenveld in Borculo?

9:32 BORCULO - De organisatie van Have A Nice Day had afgelopen voorjaar moeite om op tijd alle details aan te leveren waarover de gemeente voor de vergunningverlening wilde beschikken. Uiterlijk twaalf weken van tevoren moesten de plannen voor het festival binnen zijn, was vooraf gesteld.