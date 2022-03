Moedige non uit Groenlo krijgt eigen straat in Münster na heldendaad in oorlog

De Achterhoekse werkte decennia lang als verpleegster in de psychiatrische kliniek Marienthal in Münster. Ze heeft zich al jong aangesloten bij de zusters Clemens, een orde die kwetsbare mensen verpleegde.



Johanna speelde in de Tweede Wereldoorlog een heldenrol, door bisschop Clemens August von Galen heimelijk te informeren over de deportatie van haar patiënten naar de gaskamers.



Minimaal twee keer omzeilde zuster Laudeberta de nazibeveiligers van de kliniek om naar de achteringang van het bisschoppelijk paleis de Dom te gaan. Dat deed ze via het steegje dat naar haar wordt vernoemd. In de Dom overhandigde ze de eigenzinnige bisschop lijsten met namen van psychiatrische patiënten die moesten worden afgevoerd. Dit in het kader van Aktion T4, een door Hitler verordonneerd euthanasieprogramma voor geesteszieken en gehandicapten.