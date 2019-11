Moet Berkelland aan eigen windmolens beginnen voor opwek duurzame energie?

BORCULO - Om energieneutraliteit te bereiken in 2030 moet Berkelland meer werk maken van het zelf opwekken van energie. De raadscommissie ruimte discussieert daar volgende week over. Hoe ver moet de gemeente gaan in het plaatsen van kleine en grote windmolens en het plaatsen van rekken zonnepanelen op eigen grond?

Dát Berkelland in 2030 energieneutraal moet zijn, is een al eerder uitgesproken doelstelling. In juni van dit jaar heeft de gemeenteraad in een motie uitgesproken dat Berkelland versneld werk moet maken van grootschalige duurzame energieopwekking. Daar geld in steken levert maatschappelijk rendement op, is een van de argumenten. Woensdag 27 november buigt de raadscommissie Ruimte zich over de voorwaarden.

Waar gemeentelijke daken nog niet zijn bedekt met zonnepanelen, is dat iets waar op korte termijn werk van kan worden gemaakt.

Kamp Holterhoek

Windenergie benutten is iets waar met grote windmolens meer resultaat mee te behalen valt, maar dat heeft meer haken en ogen en is zodoende een traject dat langere tijd vergt. Molens in het landschap hebben meer impact op het landschap en je moet daarom zorgvuldig processen doorlopen om ze daar te zetten waar het effect optimaal en de ‘schade’ het minst is.

Eerder inventariseerde Berkelland al eens waar het best windenergie kan worden gewonnen. Rond het militaire kamp Holterhoek werd daarbij een zone aangegeven waar bouwsels hoger dan 22 meter niet mogen van Defensie. Dit in verband met storing van signalen die antennes van het complex van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst MIVD opvangen of uitzenden.

Kleine molens

Kleine molens hebben een veel bescheidener rendement en een langere terugverdientijd, maar liggen minder gevoelig qua horizonvervuiling en vormen tegelijk een goed voorbeeld naar inwoners en bedrijven toe. Iets dat mogelijk meer discussiestof geeft, is de vraag hoever de gemeente moet gaan met plaatsen van rekken met zonnepanelen op eigen grond, dus gemeentelijke zonneparkjes. Niet iedereen vindt dat even fraai, en je kunt de ruimte die het in beslag neemt maar deels voor andere zaken gebruiken.

En tenslotte energiewinning uit waterkracht is iets waar Berkelland - het gemeentelogo met schoepenrad ten spijt - niet aan zal beginnen: door geringe stroomsnelheid van de Berkel en kleinere riviertjes valt daar geen eer te behalen.