Moet Berkelland op het strafbankje bij de provincie?

„Het is de vraag of verantwoordelijk gedeputeerde Markink na de vorig jaar uitgedeelde gele kaart opnieuw geel zal trekken, en daarmee rood”, aldus Boer. „Of dat hij dit college met een wethouder financiën van de plaatselijke afdeling van zijn VVD zal laten voortgaan. Met een paar begripvolle woorden, een beetje de schuld aan corona en voor de rest de mantel der liberale liefde. Laten we hopen en vertrouwen dat hij ingrijpt!”, aldus Boer over (VVD-)gedeputeerde Jan Markink.

Boer namens D66, maar ook Bennie Morsink van Ondernemend Berkelland (OBL) gingen er dinsdagavond met gestrekt been in, bij de behandeling van de perspectiefnota 2021. Waar perspectief normaal gaat om diepte te zien, draait het bij de gemeente om financieel vooruitblikken. En wel voor de komende vier jaar. Volgens Boer kijkt het CDA-VVD-GB-college slechts twee jaar vooruit: tot de eerstvolgende verkiezingen.

Kaasschaaf

Hoe dan ook: Berkelland komt structureel 9,5 à 10 miljoen euro te kort. Dat betekent dat flink moet worden bezuinigd. Daarvoor heeft het college een hele trits ideeën aan de raad voorgelegd. Maar veel daarvan treffen instellingen en mensen waar al weinig te halen is. „De kaasschaaf, met af en toe diepere happen eruit”, vatte GroenLinks-fractievoorzitter Andra Weg samen. Verschillende partijen dienden dinsdagavond al moties in voor nieuw beleid op details dat beter én goedkoper is.

De bespreking van de perspectiefnota in de gemeenteraad zou het aanloopje moeten zijn naar de jaarlijkse gemeentebegroting waarover 3 en 4 november wordt vergaderd. Maar waar oppositiepartijen deze week hadden willen ‘bijsturen’, lukt dat maar heel beperkt.

Ideeën

Van CDA en GroenLinks komt een voorstel om door ‘coronasluiting’ getroffen dorps- en cultuurhuizen te ondersteunen. Gemeentebelangen pleit voor een nieuw gedenkbos en voor een openbaar genderneutraal toilet per Berkellandse kern. PvdA en GroenLinks gaan voor natuurvriendelijker berm- en weilandbeheer, en GroenLinks apart voor onderhoud van recreatieve fietspaden, preventiebeleid en tegengaan van racisme. OBL heeft een concreet bezuinigingsidee: geen geld steken in ‘afwaarderen’ van de N18 binnen Eibergen. De weg is aangelegd om dagelijks veel zwaar verkeer aan te kunnen, redeneert Bennie Morsink: dan kan-ie bij veel minder gebruik ook nog jaren mee.

Wethouder financiën Gerjan Teselink gaf dinsdag niet thuis op vragen naar het evenwicht in de vooruitblik. „We kiezen voor structureel evenwicht met ruimte voor investeringen. Het duidelijke verhaal komt er wel. Voor de begroting van 2021”, wilde hij slechts kwijt, zonder concreter te worden.

„U wijkt af van de afspraak”, concludeerde PvdA-fractievoorzitter Betsy Wormgoor. „Gaat de provincie hier nu dan mee akkoord?”, wilde Andra Weg weten. Teselink repte over ambtelijk contact met de provincie, waarbij zou zijn aangegeven dat Arnhem met de Berkellandse financiële planning zou kunnen leven.

Quote Het is de vraag of gedeputeer­de Markink opnieuw de gele kaart zal trekken, en daarmee rood Han Boer, D66