Moet vervuilde grond weer uit kleiput worden gehaald? Winterswijk geeft nog geen antwoord

De Actiegroep Behoud Kleiput (ABK) en de buurtbewoners van de kleiput zijn daarom een WOB-procedure (Wet openbaarheid bestuur) gestart om die informatie boven water te krijgen. Het door de gemeente ingehuurde bureau AKWA uit Wageningen heeft namelijk wel een antwoord geformuleerd op de vraag, maar dat antwoord is nog niet openbaar gemaakt.



En dat is vreemd, vindt Erik Meinen van de ABK. ,,Wij zitten met gemeente, waterschap en AKWA in een klankbordgroep, waarin is afgesproken dat we alle informatie zullen delen. Maar het antwoord van AKWA krijgen we niet te zien.”