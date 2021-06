Moeten er eerst doden vallen op Doetinchemse hoofdpijnrotonde?

Eindelijk kan de vlag uit: ‘Ik heb echt hard gewerkt voor de examens. Leren, leren, oefenen, oefenen’

9:45 ACHTERHOEK - De vlaggen met schooltassen hangen weer aan de gevels, de eindexamens voor het voortgezet onderwijs zitten erop. Gisteren kwam het langverwachte telefoontje: geslaagd of gezakt. Vier Achterhoekse scholieren vertellen over hun eindexamen in coronatijd.