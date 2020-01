Mogelijk alsnog feest op 5 mei in Winterswijk

WINTERSWIJK - Er is nog tijd om iets te organiseren op 5 mei in Winterswijk. En ook geld. De 70.000 euro subsidie die de provincie beschikbaar heeft gesteld voor de feesten en herdenkingen rond 75 jaar bevrijding is nog niet opgesoupeerd.

Marion Oteman deed in de raad een dringende oproep om iets te organiseren op 5 mei. ,,Dat is voor veel mensen toch de dag van de bevrijding en niet op 26 april. Ik zal me als eerste aanmelden als vrijwilliger om iets te organiseren.”

Quote Als er behoefte is om wel wat te vieren op 5 mei, dan gaan we daar zeker naar kijken Joris Bengevoord, Burgemeester Winterswijk

Op sociale media woedt een uitgebreide discussie over de gekozen datum van 26 april voor het bevrijdingsfeest in Winterswijk. ‘Waarom niet gewoon op 5 mei? Eerst herdenken en dan pas vieren’, is de teneur op Facebook en Twitter.

Uit de raad kwam ook de hoop naar voren dat er op 5 mei alsnog wat wordt georganiseerd .

Nooit een traditie op 5 mei

Burgemeester Joris Bengevoord wil zich wel inzetten om alsnog wat te organiseren voor 5 mei. ,,In Winterswijk was er op 5 mei nooit een traditie in het organiseren van festivals. Behalve vorig jaar, toen we een concert op ‘t Hilgelo hadden. Als er behoefte is om wel wat te vieren op 5 mei, dan gaan we daar zeker naar kijken.”