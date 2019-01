Mogelijk motie van afkeuring in Winterswijk voor wethouder Elfderdink

Vorige week kreeg hij de wind van voren van diverse raadsfracties over de trage manier waarop Winterswijk de duurzaamheid aanpakt. Vage plannen met onduidelijke doelen, stelden D66, PvdA, VVD en Winterswijks Belang. ,,We moeten juist haast maken. We moeten mórgen aan de slag”, vindt fractievoorzitter Loes ten Dolle van D66.



Zij heeft een motie van afkeuring in voorbereiding om vanavond in te dienen tijdens de raadsvergadering. ,,We vinden de procesgang veel te traag en te weinig concreet. Bovendien heeft de wethouder ons foutief geïnformeerd. Hij heeft gezegd dat de energietafel nauw betrokken was bij de gemeentelijke plannen.



Maar nu blijkt dat de energietafel er nauwelijks bij is betrokken. Dat nemen we de wethouder zeer kwalijk. Hij heeft na de vergadering met alle grote fracties gebeld, behalve met ons. We waren zeker te kritisch.” Vooral de betuttelende toon in de stukken stuitte bij D66 op veel weerstand.