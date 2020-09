Mogelijk Needse basisscholen in complex van Het Assink lyceum

Deze week maakte directeur Jozef Geurtzen van de scholengemeenschap Het Assink lyceum bekend dat in augustus 2021 het gebouw aan de Julianastraat niet langer gebruikt wordt. Afgelopen maand debatteerde de Berkellandse gemeenteraad nog over onderwijshuisvesting. Daarbij trokken de Needse basisscholen Kardinaal Alfrink en De Marke aan de bel: hun gebouwen zouden later dan gewenst aan de beurt zijn om te worden opgeknapt. Dat leidde tot ophef over onder meer het slechte binnenklimaat in de Alfrinkschool.