Mogelijk tóch kermissen in Achterhoek, al helpen ongeregeldheden Zevenaar niet mee

In Zevenaar was afgelopen weekeinde één van de eerste kermissen in de verre omtrek die volgens de coronaregels is verlopen. Dat leek prima te gaan, tot groepen jongeren uit de omgeving naar Zevenaar wilden komen om te vechten. De kermis is daardoor maandagavond stopgezet. De agressie leidde tot groot verdriet bij de bezoekers, kermisexploitanten en organisatoren van kermissen. Die zagen een goed voorbeeld van een kermis in coronatijd vervliegen door agressieve jongeren.